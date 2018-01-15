Число пострадавших при отравлении в Улан-Удэ увеличилось до 112 человек

2018-01-15 09:03 | www.trend.az | 5

Количество пострадавших в массовом отравлении в кафе Улан-Удэ увеличилось до 112 человек, из них госпитализировано 70 человек, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Бурятии.

У посещавших кафе "Шулэн До" в Улан-Удэ с 8 по 11 января зафиксировано заболевание сальмонеллезом. Деятельность кафе приостановлена. Сообщалось, что всего пострадало 85 человек, 64 из них госпитализировано, в том числе 12 несовершеннолетних, в десяти случаях подтвержден диагноз "сальмонеллез".

"На данный момент число пострадавших выросло до 112 человек, из них 70 госпитализировано, 69 находится в больнице Улан-Удэ, один в Хоринской больнице, 42 человек на амбулаторном лечении. У 17 диагностирован сальмонеллез", — сказал собеседник агентства.