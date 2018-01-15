Доля микропредприятий в структуре сектора МСП Беларуси в январе-ноябре превысила 88%

2018-01-15 09:14 | www.trend.az | 7

Доля микропредприятий в структуре сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) Беларуси в январе-ноябре 2017 года превысила 88 процентов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Совета по развитию предпринимательства.



На сайте Совета по развитию предпринимательства отмечается, что информация опубликована по итогам анализа данных налоговых органов о субъектах малого и среднего предпринимательства Беларуси, динамике их количества и объемов платежей. Так, количество организаций-субъектов МСП по республике в целом увеличилось по сравнению с началом года на 0,07 процента и составило на 1 декабря 2017 года 112 тыс. 371 единицу. Количество индивидуальных предпринимателей выросло за тот же период на 0,3 процента и достигло 236 тыс. 660 человек.



В разрезе регионов динамика сектора МСП существенно различается: при положительных темпах роста числа его субъектов в Минске (102,0 процента) и Минской области (100,4 процента), во всех других областях страны наблюдается сокращение как числа малых и средних организаций, так и индивидуальных предпринимателей. Наибольшее сокращение количества малых и средних организаций произошло в Могилевской области - на 3,1 процента, индивидуальных предпринимателей - в Гродненской области - на 2,6 процентов.



Удельный вес субъектов МСП в общих бюджетных поступлениях увеличился по всем регионам, за исключением Гомельской и Минской областей, и составил по стране в целом 24,9 процента, что на 1,5 процентного пункта выше по сравнению с 2016 годом.



"Достижение программных параметров развития малого и среднего предпринимательства требует реализации комплекса мер по преодолению проблем и существенному улучшению условий для активизации частной инициативной деятельности и самозанятости граждан", - отметили в Совете по развитию предпринимательства.

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