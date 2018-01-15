Минобразования Кыргызстана запускает акцию «Мир читает Айтматова» к 90-летию писателя

2018-01-15 09:17 | www.trend.az | 7
Министерство образования и науки Кыргызстана запускает акцию «Мир читает Айтматова», посвященную 90-летию со дня рождения выдающегося писателя, передает Kabar.
Как сообщает пресс-служба Минобразования, цель проекта - популяризация наследия Чынгыза Айтматова, формирование культуры чтения айтматовских произведений.
К участию в акции приглашаются школьники и студенты, в том числе обучающиеся за рубежом.
Чтобы принять участие в акции, необходимо записать на видео отрывок из произведений Чынгыза Айтматова. Кыргызстанцам, обучающимся за рубежом, предлагается прочитать отрывок на языке страны пребывания.