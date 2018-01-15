В Узбекистане наибольший объем стройработ в 2017 г. пришелся на столицу

2018-01-15 09:27 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - В январе-декабре 2017 года в Узбекистане было выполнено строительно-монтажных работ на 34,1 триллиона сумов, что на 15,8 процента больше по сравнению с 2016 годом, сообщили Trend в понедельник в Государственном комитете по архитектуре и строительству.

В частности, крупные организации провели строительно-монтажные работ на 11,9 триллиона сумов (рост на 22 процента), малые предприятия и микрофирмы – на 12,4 триллиона сумов (рост на 21,3 процента), неформальный сектор – на 9,8 триллиона сумов (рост на 3,5 процента).

Высокие темпы роста крупные строительные организации обеспечили за счет строительства комплекса газоперерабатывающего завода и обустройства месторождений Кандымской группы, создания инфраструктуры месторождений "Хаузак" и "Шады", а также расширения месторождений "Кувачи-Алат".

Помимо этого, значительные объемы средств были затрачены на строительство автомобильного завода в Джизаке, предприятий по производству карбамида, аммиака, синтетического топлива, на проведение масштабного разведочного бурения по добыче нефти и газа в различных регионах Узбекистана.

Малыми предприятиями и микрофирмами в 2017 году в основном осуществлялось строительство жилых домов с целью их дальнейшей перепродажи, социальных объектов, в том числе образовательных и медицинских учреждений, а также строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог.