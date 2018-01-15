ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня

2018-01-15 09:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 122 раза, сообщает в понедельник министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Кемерли, Гаймаглы, Мезем и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района, и в селе Заманлы Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гекарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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