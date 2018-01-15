Казахстан и Китай договорились об увеличении экспорта газа

2018-01-15 09:49 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - АО НК «КазМунайГаз» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация договорились о перспективном увеличении экспорта казахстанского газа в Китай до 10 млрд кубометров в год. Об этом в понедельник сообщает Казинформ со ссылкой на "КазМунайГаз".

Также стороны констатировали необходимость дальнейшего развития газотранспортной инфраструктуры, модернизации и расширения пропускной способности действующих газопроводов.

Китайская корпорация высоко оценила исполнение ранее достигнутого соглашения о поставках казахстанского газа. Принято также решение поэтапно увеличивать мощность двух ниток - «А» и «В» - магистрального газопровода (МГ) «Казахстан-Китай» к концу 2019 года. Для расширения транспортировки по казахстанской территории намечены планы по увеличению мощности МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент» за счет строительства новых компрессорных станций и модернизации действующих.

В «КазМунайГаз» отметили готовность газотранспортной системы Казахстана расширить транспортировку и экспорт газа

Китайская сторона высоко оценила организацию поставок казахстанского газа в Китай и уровень партнерства с тех пор, как отечественный газ Казахстана начал поступать в эту страну.

Поставки природного газа из центральноазиатских государств в КНР через газопровод «Центральная Азия - Китай» увеличились по итогам 2017 года на 13,4% и составили 38,7 млрд кубометров.