В Туркменистане к своим обязанностям приступает посол Республики Корея

2018-01-15 10:05 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с новым чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея Джин Ки Хуном, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.



Состоялся обмен мнениями по вопросам активизации межгосударственного сотрудничества и выражена приверженность взаимодействию в рамках международных организаций.



"Стороны отметили большие перспективы торгово-экономического сотрудничества, а также обсудили возможности установления тесных связей между бизнес-структурами двух стран", - сказано в информации.



Ранее сообщалось, что Сеул рассчитает на партнёрство с Туркменистаном в таких сферах, как разработка газовых месторождений, создание нефтехимической и газовой инфраструктур и модернизация промышленности.



На данном этапе, южнокорейские LG и Hyundai с японская TOYO ведут строительство комплекса по производству полиэтилена и полипропилена в поселке Киянлы (у туркменского берега Каспия). Общая стоимость проекта составляет более 3,4 миллиарда долларов США. Объект планируется ввести в строй в сентябре 2018 года.



LG и Hundai на сервисных условиях ранее выполнили крупный проект по освоению месторождения Галкыныш, располагающего крупнейшими в Туркменистане запасами газа. Кроме того, данный консорциум получил крупный проект на нефтеперерабатывающем заводе в городе Туркменбаши.



Ашхабад и Сеул особое внимание уделяют транспортной сфере в контексте развития транзитной и логистической инфраструктуры по линии Восток-Запад и Север-Юг с выходом на европейские и ближневосточные рынки.



Проект будет включать в себя транзитные коридоры, выходящие на регионы Каспийского моря, Черноморского бассейна, Балтии. Это открывает оптимальный путь на европейские и ближневосточные рынки через территорию Центральной Азии из Азиатско-Тихоокеанского региона.



По данным туркменской стороны, общий товарооборот Туркменистана и Южной Кореи за последние годы вырос с 200 миллионов до почти двух миллиардов долларов США.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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