Официальный курс маната к мировым валютам на 15 января (Версия 2)

2018-01-15 10:06 | www.trend.az | 5
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:35)
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 января установлен на уровне 1,7001 и 2,0761 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.
|
Курсы валют и драгметаллов
|
15.01.2018
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1.7001
|
1 евро
|
1 EUR
|
2.0761
|
1 австралийский доллар
|
1 AUD
|
1.3512
|
1 аргентинский песо
|
1 ARS
|
0.091
|
100 белорусских рублей
|
100 BYR
|
0.8488
|
1 бразильский реал
|
1 BRL
|
0.5304
|
1 дирхам ОАЭ
|
1 AED
|
0.4629
|
1 южноафриканский ранд
|
1 ZAR
|
0.1376
|
100 южнокорейских вон
|
100 KRW
|
0.1602
|
1 чешская крона
|
1 CZK
|
0.0814
|
1 чилийский песо
|
1 CLP
|
0.2819
|
1 китайский юань
|
1 CNY
|
0.2647
|
1 датская крона
|
1 DKK
|
0.2787
|
1 грузинский лари
|
1 GEL
|
0.6682
|
1 гонконгский доллар
|
1 HKD
|
0.2173
|
1 индийская рупия
|
1 INR
|
0.0268
|
1 британский фунт стерлингов
|
1 GBP
|
2.3359
|
100 индонезийских рупий
|
100 IDR
|
0.0128
|
100 иранских риалов
|
100 IRR
|
0.0041
|
1 шведская крона
|
1 SEK
|
0.2115
|
1 швейцарский франк
|
1 CHF
|
1.7588
|
1 израильский шекель
|
1 ILS
|
0.5009
|
1 канадский доллар
|
1 CAD
|
1.3659
|
1 кувейтский динар
|
1 KWD
|
5.6526
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