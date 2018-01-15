В России при нападении на школу пострадали 5 учеников и учитель

2018-01-15 10:16 | www.apa.az | 5

Пять учеников и учитель пострадали в результате нападения мужчин в масках.

Как передает АПА со ссылкой на «tvrain.ru», об этом сообщил руководитель департамента информационной политики администрации Перми Андрей Каменских.

«От директора школы № 127 (Мотовилихинский район) поступило сообщение о происшествии в учебном учреждении. По непроверенной информации речь идет о нападении двух мужчин в масках на учащихся школы. Глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова экстренно выехали в школу», - написал он.