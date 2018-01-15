«Яхта Сталина» может уйти в Азербайджан

2018-01-15 10:05 | www.oxu.az | 4

Входящее в AEON Романа Троценко Московское речное пароходство (МРП) нашло претендентов на теплоход «Максим Горький», построенный в 1934 году и известный как «яхта Сталина». Из-за высокой стоимости эксплуатации с 2014 года судно используется только как ресторан. Получить за теплоход МРП надеется около 20 миллионов рублей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Коммерсант, среди потенциальных покупателей называют Азербайджанское каспийское морское пароходство.

Гендиректор МРП Константин Анисимов подтвердил эту информацию, уточнив, что переговоры идут с Азербайджанским каспийским морским пароходством и администрацией Нижнего Новгорода. Для азербайджанцев судно интересно в том числе как экспонат, на котором может быть создан музей морского флота — пароходство в 2018 году отмечает 160-летие, пояснил Анисимов. Но и для Нижнего Новгорода «Максим Горький» — «знаковое судно», уточнил топ-менеджер, поскольку оно построено на местных верфях, а в 2018 году отмечается 150 лет со дня рождения писателя. Сумму сделки Константин Анисимов обсуждать отказался.

Теплоход «Максим Горький» построен на нижегородской верфи «Красное Сормово» в 1934 году. Судно имело спецназначение — личный теплоход Иосифа Сталина и строилось по проекту военно-технического отдела ОГПУ НКВД. Длина — около 69 м, ширина — 13 м. Теплоход мог развивать рекордную скорость свыше 30 км/ч.

В компании рассчитывают закрыть сделку уже в первом квартале. Но в администрации Нижнего Новгорода заверили, что не собираются покупать теплоход, он рассматривался как одна из точек музейно-туристического проекта «По Руси с Максимом Горьким». В частности, обсуждалась возможность переместить судно на набережную Нижнего Новгорода и устроить там музей под открытым небом, проект не предполагал перехода теплохода в муниципальную собственность. В Азербайджанском каспийском морском пароходстве на запрос “Ъ” не ответили.