Нефть дорожает несмотря на рост числа буровых установок в США

2018-01-15 10:23 | www.trend.az | 5

Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно поднимаются несмотря на то, что число буровых установок в США по итогам прошлой недели увеличилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,03%, до 69,89 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 0,28%, до 64,48 доллара за баррель.

По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 12 января рабочей недели число буровых установок в стране выросло на 15 штук, или на 1,6%, до 939 единиц. Это самый сильный рост с июня прошлого года. При этом количество нефтяных буровых установок увеличилось на 10 штук, до 752 единиц.