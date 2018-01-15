В Баку задержан мужчина, убивший своего соседа - ОБНОВЛЕНО

2018-01-15 10:25 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в прокуратуре Ясамальского района, инцидент произошел на улице Хыдыра Мустафаева. Рзаев Видади Дилавар оглу (1960 г.р.) нанес многочисленные смертельные ножевые ранения своему соседу Искендерову Шахину Расим оглу (1970 г.р.). По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

В результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры оперативно-следственных мероприятий Видади Рзаев был задержан.

В настоящее время принимаются необходимые следственные меры.

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В Баку совершено убийство.

Как сообщает АПА, инцидент произошел на улице Хыдыра Мустафаева 126 в Ясамальском районе Баку.

По сообщению, Искендеров Шахин Расим оглу 1970 г.р. получил ножевые ранения перед домом, где проживал. Инцидент произошел на фоне конфликта, вспыхнувшего между соседями из-за парковочного места перед домом. В ходе конфликта сосед нанес Искендерову 9 ударов ножом.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в горбольницу №1, однако врачи оказались бессильны - спасти пациента не удалось.

Прокуратура Ясамальского района расследует факт.