В Узбекистане в 1,6 раза вырос объем продукции локализованных в стране предприятий

2018-01-15 10:30 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - В 2017 году, в рамках реализации программы локализации производства в Узбекистане произведено продукции на 9,9 триллиона сумов, что в 1,6 раза больше по сравнению с 2016 годом, сообщили Trend в министерстве экономики республики.

Объем экспорта продукции локализованных в Узбекистане предприятий увеличился за отчетный период на 20,4 процента и достиг 512,4 миллиона долларов, уточнили в министерстве.

Всего по программе локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов в прошлом году в стране было реализовано 799 проектов против 695 проектов в предыдущем, что позволило создать более 3 тысяч рабочих мест.

Наибольшие объемы экспорта локализуемой продукции в 2017 году пришелся на предприятия Республики Каракалпакстан – 73,3 процента, Ташкента – 15,1 процента и Андижанской области – 8,9 процента.

Программ локализации производства была принята в Узбекистане в 2000 году. С тех пор удалось реализовать свыше 2,6 тысячи проектов стоимостью более 5,5 миллиарда долларов, налажено производство свыше 5 тысячи видов промышленной продукции, замещающий ежегодный объем импорта в размере 7 миллиардов долларов.