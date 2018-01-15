Объем валютных резервов Центрального банка вырос на 34%

2018-01-15 10:46 | www.apa.az | 7

Обнародован объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении Центрального банка Азербайджана.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЦБА, объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении ЦБА, на 1 января 2018 года составил 5 млрд. 334,6 млн. долларов, что на 34,22% или 1 млрд. 360,2 млн. долларов больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий период 2017 года и на 1,53% или 80,4 млн. долларов больше по сравнению с ноябрем 2017 года.