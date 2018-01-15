Курсы в Баку получились очень продуктивными - российский тренер

2018-01-15 10:41 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Тренерские курсы Международной федерации гимнастики (FIG), проводимые в Баку, получились очень продуктивными, сказала журналистам российский тренер, чемпионка мира и Европы Яна Луконина.

“Мы узнали очень много нового, много поработали, теперь впереди экзамены. Думаю, что сложнее будут теоретические экзамены, особенно вопросы по анатомии. Отвечать на вопросы по гимнастическим элементами намного легче, ведь мы все это знаем назубок”, - сказала она.

Рассказывая о своем тренерском опыте, Луконина отметила, что ее подопечные уже сумели добиться ряда успехов.

“Я уже шесть лет как являюсь тренером. Мои гимнастки уже достигли результатов внутри страны - мы несколько раз выиграли первенство России. Поэтому я думаю, что работать тренером легче, так как ты осознаешь и понимаешь все лучше, чем когда ты была спортсменкой”, - сказала российский тренер.

Луконина отметила, что побывав в Баку после долгого перерыва, она не узнала город.

“Я была в Баку 10 лет назад, и вчера, выйдя в город, я его просто не узнала - у вас все очень красиво, город чем-то напоминает Дубай. Условия для нас также созданы хорошие - все очень доброжелательны. Мы очень довольны”, - сказала Луконина.