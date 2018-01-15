Доллар торгуется на минимальных уровнях с 2015 года

2018-01-15 10:55 | www.apa.az | 6

Доллар в понедельник утром дешевеет к мировым валютам, торгуясь на минимальных уровнях с 2015 года, следует из данных торгов.

Как сообщает АПА-Экономикс, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,31%, до 90,69 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,2224 доллара за евро с 1,2197 доллара за евро на предыдущем закрытии. В ходе торгов понедельника курс евро достигал 1,2239 доллара – максимума с декабря 2014 года. Курс доллара к иене уменьшался до 110,66 иены за доллар со 111,06 иены на прошлых торгах.

Индекс доллара опустился до трехлетнего минимума на фоне удорожания евро после публикации протокола последнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) на прошлой неделе. Согласно документу, регулятор готовится в текущем году свернуть программу выкупа облигаций, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики ЕЦБ.