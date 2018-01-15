ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

2018-01-15 10:55 | www.apa.az | 5

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 16 января 2018 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Сарыджалы Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.



Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.