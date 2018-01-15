Азербайджанец не смог сдержать слез на сцене «O səs Türkiyə» – ВИДЕО

2018-01-15 10:42 | www.oxu.az | 7

Вышел в эфир очередной выпуск передачи «O səs Türkiyə».

Как передает Oxu.Az, на этапе дуэлей выступили два наших соотечественника – Айла Рай из команды Йылдыз Тильбе и Озан Ахмедов из команды Хадисе.

Айла исполнила композицию «Shy Guy». Из трех участников Й.Тильбе отдала предпочтение А.Рай, оставив ее в проекте.

Озан Ахмедов спел песню «Duyanlara Duymayanlara» из репертуара Чингиза Куртоглу. Выступление Озана было высоко оценено, зрители даже попросили его спеть на бис. От внимания Хадисе не ускользнуло то, что во время исполнения глаза Озана наполнились слезами.

Еще одна азербайджанка из команды Йылдыз Тильбе Айнура Ширинова тоже смогла пройти в третий тур.

Пярвиз Гусейн

