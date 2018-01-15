Президент Ирана посетит Азербайджан

2018-01-15 10:45 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани посетит Азербайджан, сообщил Trend в понедельник источник в дипломатических кругах.

Как отметил собеседник агентства, визит Рухани запланирован на последнюю неделю марта.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в январе-ноябре 2017 года составил 229 миллионов долларов, из которых азербайджанский экспорт в Исламскую Республику превысил 15 миллионов долларов.

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