"Азербайджанское Каспийское морское пароходство" подтвердило возможную покупку "яхты Сталина"

2018-01-15 10:45 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (АКМП) действительно имеет намерение приобрести у Московского речного пароходства (МРП) теплоход "Максим Горький", сообщили Trend в понедельник в ЗАО.

"Пока что существует такое намерение. Тем не менее, окончательное решение не принято", - сказали в пароходстве.

Детали переговоров не уточняются, известно лишь, что АКМП является одним из претендентов на приобретение судна.

Как ранее сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке и гендиректора МРП Константина Анисимова, с 2014 года судно из-за высокой стоимости эксплуатации используется только как ресторан, а МРП намеревается выручить за теплоход около 20 миллионов рублей.

"С учетом того, что компания активно инвестирует в строительство нового флота, субсидировать "Максима Горького" накладно", - сказал Анисимов.

По словам гендиректора МРП, помимо азербайджанской компании на теплоход претендует администрация Нижнего Новгорода. Для города, по мнению Анисимова, "Максим Горький" – "знаковое судно", поскольку оно построено на местных верфях, а в 2018 году отмечается 150 лет со дня рождения писателя.

"Интерес Азербайджанского пароходства может быть связан с тем, что в 2018 году компания отмечает 160-летие, и на теплоходе может быть создан музей морского флота", - объяснил Анисимов.