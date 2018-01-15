За год резервы Центробанка Азербайджана выросли на треть

2018-01-15 10:49 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В течение 2017 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) выросли на 1,36 миллиарда долларов или на 34,2 процента, следует из статистических данных, размещенных на сайте ЦБА.

За месяц резервы Центробанка выросли на 80,4 миллиона долларов (1,53 процента).

В течение 2016 года валютные резервы Центробанка сократились более чем на один миллиард долларов, или на 20,78 процента по сравнению с 2015 годом, составив 3 974,4 миллиона долларов.

Резервы ЦБА начали сокращаться с июля 2014 года. Если в начале этот процесс протекал медленными темпами (в пределах 20-50 миллионов долларов), то, начиная с декабря 2014 года, произошло резкое сокращение объема резервов, что связано с ростом спроса на долларовую массу в стране.