Спикер парламента Турции посетит Иран

2018-01-15 11:02 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Спикер парламента Турции Исмаил Кахраман посетит Иран. Об этом говорится в сообщении парламента Турции, распространенном в понедельник.

Турецкий спикер примет участие в 13-м заседании спикеров парламентов стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое состоится в Тегеране.

В рамках визита в том числе состоится обсуждение ситуации в Сирии.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.