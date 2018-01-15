Kanal İstanbul için tarihi gün

2018-01-15 11:08 | www.trend.az | 1

Bakan Arslan, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesinin güzergahı, Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru olarak belirlendi.

Bakan Arslan'ın konuşmalarından satır başları;

Bütün çalışma ve verileri aldık. Çevresel koşulları tespit ettik. Maden ve sit alanlarını, yer altı ve yer üstü toprak ve su kaynaklarını inceleyerek 5 farklı güzergah üzerinde yoğunlaştık.

Şimdi de tespit ettiğimiz alternatif üzerinde çalışmalara devam edeceğiz. Yeraltı su modelleme çalışmalarının yanı sıra sayısal modelleme çalışmaları devam etmektedir. Deprem tehlikesi sonuçları 2475 yıllık ortalama yenileme sürelerine bağlı kalarak çalışmalar yapılmıştır. Deprem bilgi birikimine göre belirlenmiştir.

Risk değerlendirmesi kapsamında olabilecek depremlerin olası alanları ve büyüklüklerine göre modellemeler yapılmıştır.