В Азербайджане сгорел дом, 6-летняя девочка сгорела заживо

2018-01-15 11:11 | www.apa.az | 7
В селе Гюльоглулар Бардинского района сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы быта одной комнаты на площади 22 кв.м. одноэтажного 2-комантного дома общей площадью 42 кв.м.
Как сообщили АПА в МЧС, во время места пожара было обнаружено тело Новрузовой Ругии Самир гызы (2012 г.р.).
В результате пожара один человек получил ожоги различной степени тяжести, он был доставлен в Центральную больницу города Барда.
Остальная часть дома была спасена от огня.
Пожар был потушен сотрудниками противопожарной службы.