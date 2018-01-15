СК рассказал о драке в школе в России - ОБНОВЛЕНО

2018-01-15 11:17 | www.apa.az | 7

После конфликта учеников в школе №127 в Перми было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц» УК России.

Как передает АПА со ссылкой на «tvrain.ru», об этом сообщает сайт краевого управления Следственного комитета.

По версии следствия, 15 января два школьника устроили драку с применением ножей в здании школы. Другие ученики и педагоги пытались предотвратить конфликт. В результате несколько школьников и один педагог получили ножевые ранения.

Уроки в школе отменены, всех из здания эвакуировали, сообщает СК. Раненых увезли в больницы, их количество и состояние уточняется. По информации регионального Минздрава, пострадали девять человек. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое, это учительница и 16-летний подросток, раненный в шею. У остальных травмы оказались незначительными. По данным телеграм-канала Mash, количество пострадавших возросло до 11, канал опубликовал имена девяти пострадавших и уточнил, что это ученики четвертого класса.

Подозреваемые задержаны, их скоро допросят.

Следственную группу на месте возглавил замруководителя краевого управления СК Сергей Сарапульцев.

Министерство территориальной безопасности Пермского края до сообщения СК представило иную версию случившегося: МЧС получило сообщение, что в школе 127 «двумя неустановленными преступниками в масках было совершено нападение на учительницу и учеников». В это время в здании было 743 человека, из них 698 детей и 45 взрослых.

***

10:16

В России при нападении на школу пострадали 5 учеников и учитель

Пять учеников и учитель пострадали в результате нападения мужчин в масках.

Как передает АПА со ссылкой на «tvrain.ru», об этом сообщил руководитель департамента информационной политики администрации Перми Андрей Каменских.

«От директора школы № 127 (Мотовилихинский район) поступило сообщение о происшествии в учебном учреждении. По непроверенной информации речь идет о нападении двух мужчин в масках на учащихся школы. Глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова экстренно выехали в школу», - написал он.