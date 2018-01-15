Резня в российской школе

2018-01-15 11:00 | www.oxu.az | 7

Восемь учеников и одна учительница получили ножевые ранения при нападении неизвестных в школе в Перми.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные министерства территориальной безопасности края.

Как заявил представитель пресс-службы министерства территориальной безопасности, на место выехали полицейские, бригады скорой помощи и руководство края.

Инцидент произошел в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов, которая находятся в Мотовилихинском районе, в 10.19 по местному времени.

«Двое преступников в масках совершили нападение на учительницу и учеников. В результате вооруженного нападения ножевые ранения получили девять человек: одна учительница и восемь учеников», - сообщили в ведомстве.

На месте работают врачи и полиция.