Хады Раджабли: Надо принять закон об организации досуга детей

2018-01-15 11:12 | www.oxu.az | 7

Необходимо разработать и принять отдельный законодательный акт, который будет регулировать вопрос внеучебного времени, досуга детей и учащихся средних школ.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли.

Депутат отметил, что первичный вариант соответствующего законопроекта уже подготовлен и обсуждается в рамках возглавляемого им комитета.

«Просто законопроект является финансово затратным, поэтому необходимо провести уточнения. Очень вероятно, что когда соответствующие структуры, в частности Минфин, дадут добро, этот вопрос, наконец, найдет свое решение».

Кямиль Гамзаоглы

