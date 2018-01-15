ВС Турции могут приступить к военной операции в Сирии до конца января – СМИ

2018-01-15 11:08 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Вооруженные Силы Турции могут приступить к военной операции в сирийском городе Африн до конца января текущего года, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что ВС Турции приведены в полную боевую готовность для начала военной операции в Африне, направленной против террористических организаций PYD и YPG.

Согласно сообщению СМИ, к военной операции также готовы формирования ВС Турции находящиеся на территории Сирии, в частности в городе Эль-Баб.

Отметим, что накануне МИД Турции завяли о том, что сотрудничество США с PYD и YPG, противоречит данным Вашингтоном обязательствам и сделанным ранее заявлениям, и угрожает национальной безопасности Турции.

"Мы осуждаем это ошибочное решение и хотим еще раз напомнить, что Турция оставляет за собой право устранять любого рода угрозы", - говорится в заявлении МИД.

Также ранее 14 января ВС Турции подвергли артиллерийскому обстрелу позиции террористов из организации YPG в районе Африн на северо-западе Сирии.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция не исключает возможность проведения новой военной операции против YPG и PYD в сирийском Африне.

Глава МИД отметил, что для Турции обеспечение собственной безопасности является одним из важнейших приоритетов.