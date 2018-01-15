В Багдаде около 100 человек пострадали при двойном теракте (Обновлено)

2018-01-15 11:09 | www.trend.az | 6

Около 100 человек пострадали в результате двойного теракта, совершенного смертниками в центре Багдада, сообщил РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Al Sumaria.

"Список погибших и раненых при двойном подрыве смертников, целью которых стала группа рабочих в районе площади Тайран (площадь Авиации — ред.) в центре Багдада, остановился на 26 погибших и 95 раненых", — сообщил источник.

Он отметил, что пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, и район на некоторое время был оцеплен.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сообщил о победном завершении войны в стране против террористической группировки ИГ.

10:38 (GMT+4) Число погибших в результате двух взрывов в столице Ирака Багдаде возросло до 26 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Arabiya.