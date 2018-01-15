Кто станет новым тренером сборной? – КАНДИДАТЫ

2018-01-15 11:22 | www.oxu.az | 6

В Федерации борьбы Азербайджана произошли кадровые изменения.

Как передает Oxu.Az, главный тренер сборной по вольной борьбе Фирдоуси Умудов назначен первым вице-президентом федерации.

Ф.Умудов сказал нашему сайту, что кандидатура нового наставника будет рассмотрена после чемпионата Европы, который пройдет 20-25 марта в городе Каспийск (Республика Дагестан).

Представляем вам несколько потенциальных кандидатов на пост главного тренера сборной:

Ариф Абдуллаев

Старший брат олимпийского чемпиона Намига Абдуллаева. Чемпион мира 2003 года (выступал в весовой категории до 60 кг). В 2007-2014 тренировал молодежную сборную. С 2016 года является одним из помощников Фирдоуси Умудова в основной сборной.

Сайпулла Абсаидов

Борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1980 года в лёгком весе. По национальности кумык. В 2009-2016 годах (с перерывами) был главным тренером сборной Азербайджана по вольной борьбе. 31 августа 2012 года президент Азербайджана и Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев наградил Абсаидова орденом «Шохрат». В 2016 году указом президента Азербайджана был награждён медалью «Терегги». После того, как вольные борцы не смогли добыть золото Олимпиады, был снят с должности и назначен главным тренером «молодежки».

Залимхан Гусейнов

В настоящее время один из помощников Фирдоуси Умудова, старший тренер сборной. Чеченец по национальности. Принес Азербайджану золотую медаль Чемпионата Европы. Был одним из помощников Абсаидова, а после его ухода Фирдоуси Умудов в 2016 году повысил его до старшего тренера сборной.

Ягуб Мамедов

В 1997-2005 годах был главным тренером сборной по вольной борьбе. Именно под его началом борец Намиг Абдуллаев стал победителем Летних Олимпийских игр-2000 в Сиднее. За заслуги в развитии азербайджанского спорта покойный президент Азербайджана Гейдар Алиев наградил Мамедова медалью «Шохрат». В 2014 году был главным тренером женской сборной. В настоящее время работает советником президента Федерации Фазиля Мамедова.

Вахид Мамедов

Личный тренер Намига Абдуллаева. В 2015 году был снят с должности старшего тренера юношеской сборной. Через год был назначен тренером юниоров.

Аслан Агаев

Бывший главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе. В 2014 году стал тренером женской сборной, в 2016 году был назначен старшим тренером в штабе болгарского тренера женской сборной Семена Штерева. После ухода Штерева в прошлом году Аслан Агаев замещает главного тренера женской сборной.

Сабухи Тофигоглы

