Азербайджанский "Гранатовый сад" покажут в Болгарии (ФОТО)

2018-01-15 11:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художественный фильм "Nar bağı" ("Гранатовый сад") будет представлен на 10-м международном кинофестивале MENAR, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Кинофестиваль MENAR проходит в Софии (Болгария) с 12 по 28 января.

Режиссер-постановщик фильма "Nar bağı" - Ильгар Наджаф, авторы сценария - Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебо, оператор-постановщик - Айхан Салар, художник-постановщик - Рафиг Насиров, композитор – Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер - Акиф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф. В ролях: Гурбан Исмаилов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

"Nar bağı" ("Гранатовый сад") - фильм совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film", снят по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана.