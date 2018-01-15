Число пострадавших в драке в пермской школе выросло до десяти человек (Обновлено)

2018-01-15 11:16 | www.trend.az | 7

Число пострадавших в драке в пермской школе с использованием ножей возросло до десяти человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"По уточненным данным, пострадали 9 детей и один учитель", — сказал собеседник агентства.

11:05 (GMT+4) Резня в пермской школе началась после драки двух подростков на ножах, которых попытались разнять преподаватели и другие школьники, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Ранее власти сообщали, что на школу могли напасть "двое преступников в масках".

"Утром 15 января в одной из школ Мотовилихинского района Перми между двумя школьниками произошла драка с применением … ножей, которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения", — сказано в релизе следствия.

Раненые помещены в больницы, "их количество и состояние здоровья уточняется", отмечает СУСК. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время их допросит следствие, указывается в релизе. Причина конфликта выясняется.

10:55 (GMT+4) Без малого 750 человек, в том числе почти 700 детей, эвакуировали из пермской школы после нападения неизвестных с ножами, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство территориальной безопасности.

"Во время ЧП в школе находилось 743 человека, из них 698 школьников и 45 взрослых. В настоящее время все эвакуированы, уроки отменены", — говорится в релизе.

По данным ведомства, трех школьников с ранениями отвезли в детскую клиническую больницу №15. Кроме того, как сообщал Минздрав региона, в городской клинической больнице №4 с тяжелыми травмами находятся учительница и 16-летний школьник, им проводят операции.

10:51 (GMT+4) Преступники, напавшие с ножами на пермскую школу, задержаны, их мотивы выясняются, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Преступники задержаны, их личности и мотивы нападения устанавливаются", — сказал собеседник агентства.