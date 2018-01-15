Азербайджан повысил импорт автомобилей вдвое

2018-01-15 11:33 | www.apa.az | 6

За 2017 год в Азербайджан из-за рубежа импортировано 13 098 автомобилей, что на 7 352 ед. или на 2,28% больше по сравнению с аналогичным показателем за 2016 год.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомтаможни, из них 187 автомобилей – транспортные средства, предусмотренные для перевозки 10-ти и более человек, включая водителя, 11 610 – легковые автомобили, предусмотренные в частности для перевозки пассажиров, и другие моторные транспортные средства, 1 227 – грузовые автомобили, 74 – автомобили спецназначения.