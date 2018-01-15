Президент Ирана посетит Азербайджан (версия 2)

2018-01-15 11:18 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани посетит Азербайджан, сообщил Trend в понедельник источник в дипломатических кругах.

Как отметил собеседник агентства, визит Рухани запланирован на последнюю неделю марта.

В последнее время Азербайджан и Иран активно наращивают торгово-экономическое сотрудничество. До сегодняшнего дня иранские компании инвестировали свыше 2,7 миллиарда долларов в экономику Азербайджана, большая часть из которых направлена в нефтяной сектор. В Азербайджане действует около 450 компаний с иранским капиталом.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в январе-ноябре 2017 года составил 229 миллионов долларов, из которых азербайджанский экспорт в Исламскую Республику превысил 15 миллионов долларов.

Нормативно-правовая база между Азербайджаном и Ираном превышает 100 документов.

(Авторы: Анвар Мамедов, Фархад Данешвар)

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