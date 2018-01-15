На таджикско-афганской границе произошла перестрелка

2018-01-15 11:21 | www.trend.az | 6

Сотрудники погранслужбы Таджкикистана и Госкомитета национальной безопасности страны предотвратили попытку провоза наркотиков из Афганистана, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-центр погранвойск ГКНБ.

Как уточняется, перестрелка на границе произошла 11 января в зоне ответственности пограничного отряда "Хамадони".

Контрабандисты отступили на территорию Афганистана.

На месте боестолкновения было обнаружено тело одного из нарушителей госграницы, а также изъято 32 килограмма опия-сырца.