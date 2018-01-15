Активы Беларуси в инвалюте за декабрь сократились на 2,3%

2018-01-15 11:22 | www.trend.az | 6

Официальные резервные активы и другие активы Беларуси в иностранной валюте за декабрь сократились на 2,3% и на 1 января составили $7,68 млрд. Такие данные содержатся в статистическом отчете Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.



В структуре инвалютных активов официальных органов Беларуси резервные активы на 1 января сложились в размере $7,315 млрд против $7,413 млрд на 1 декабря. В том числе резервы в конвертируемых иностранных валютах составляют $4,282 млрд, СПЗ (специальные права заимствования) - $529,5 млн, золото (включая предоставленное в ссуду) - $1,939 млрд, другие резервные активы - $563,7 млн.



Другие активы в иностранной валюте и золоте, не включенные в состав резервов (ликвидные активы в банках с рейтингом ниже инвестиционной категории по рейтинговым шкалам международных рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard and Poor`s и Moody`s Investors Service), на 1 января составили $365,3 млн.



Ожидаемые в течение года траты официальных органов в иностранной валюте по состоянию на 1 января составили $5,334 млрд, которые необходимо выплатить по ссудам и ценным бумагам.



Условные обязательства Беларуси в иностранной валюте в течение 12 месяцев после 1 января могут потребовать выплаты почти $1,224 млрд.

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