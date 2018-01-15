В Баку состоялась презентация книги “Беременность – шаг за шагом с доктором Сабиной Мирзоевой” (ФОТО)

2018-01-15 11:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Баку в JW MARRIOTT ABSHERON состоялась презентация книги специалиста по беременности и рождаемости с высоким риском, хирурга, акушера-гинеколога, доктора Сабины Мирзоевой “Беременность – шаг за шагом с доктором Сабиной Мирзоевой” (“Dr. Səbinə Mirzəyeva ilə addım-addım hamiləlik”).

В мероприятии приняли участие общественные деятели и известные врачи, представители СМИ. На открытии вечера редактор книги Севиндж Рагимова отметила, что главная цель проекта – практическими советами помочь будущим матерям с легкостью справиться с различными трудностями.

В книге предоставлены важные общие и практические советы – до и в период беременности, а также после рождения ребенка, раскрываются важные аспекты появления на свет здоровых малышей. Каждой будущей маме важно не только наблюдаться в течение беременности у врача, но и заниматься просвещением – это является основным лейтмотивом издания.

Книга доктора Сабины Мирзоевой является настоящим руководством для будущих мам, описывает развитие беременности по неделям. Каждая неделя беременности – особенная, и поэтому в издание включены полезные советы и рекомендации, которые помогут иметь ясное представление о том, что происходит с 1 по 40 неделю беременности, как изменяются нормы развития ребенка, узнать особенности развития плода и что происходит с организмом самой будущей матери. Фактически, книга предназначена не только для просвещения, но и для культурного отдыха. Так как она издана в красочной полиграфии, написана на простом доступном языке, включает фотографии и иллюстрации.

Сабина Мирзоева отметила, что государством уделяется большое внимание развитию медицины, в стране реконструируются и возводятся новые центры, которые оснащаются современным оборудованием, готовятся специалисты, реализуются различные проекты, поэтому изданием этой книги решила внести свою лепту в этот процесс.

«Для меня очень важно было написать такую книгу, которая передавало бы атмосферу радости и отстаивало право женщины наслаждаться процессом создания новой жизни. Для меня большая честь и радость, что многие женщины, бывшие пациенты, сохранили теплые отношения не только до того как стать матерью, но и спустя годы. Каждый появившийся на свет ребенок – это сопровождающее меня счастье на протяжении 17-летней деятельности на профессиональном поприще. А таких счастливых дней у меня было много, и надеюсь, будет еще больше», - сказала Севиндж Рагимова.