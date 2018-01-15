ЦКБ: В коронарные сосуды сердца Исы Гамбара поставлены стенты

2018-01-15 11:55 | www.apa.az | 6

«Иса Гамбар был доставлен в больницу с жалобами на боли в сердце. Была оказана необходимая помощь. В коронарные сосуды его сердца были поставлены стенты».

Об этом АПА заявил кардиолог Центральной клинической больницы (ЦКБ) Фирдовси Ибрагимов.

Ф. Ибрагимов сказал, что при поступлении в больницу у И. Гамбара были очень серьезные проблемы: «Сегодня его состояние улучшилось, лечение продолжается. Иса Гамбар останется в больнице еще несколько дней. Приняты все необходимые меры. Он находится под строгим контролем врачей».

Врач отметил, что терапия по укреплению его сердца будет продолжена.

Отметим, на прошлой неделе председатель Национального Центра стратегического мышления, бывший председатель партии «Мусават» Иса Гамбар был доставлен в больницу.