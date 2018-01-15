Насколько повысятся пенсии?

2018-01-15 11:44 | www.oxu.az | 6

После анонсирования повышения пенсий азербайджанские пенсионеры гадают, насколько существенным будет рост. Отметим, что ранее в начале каждого года производилась лишь индексация страховой части трудовых пенсий. Но так как в результате реформ исчезло понятие «базовая часть», то полная сумма пенсий индексируется в соответствии с процентом годового роста средней заработной платы в стране.

Как сказал Oxu.Az экономический эксперт Вугар Байрамов, в прошлом году средняя заработная плата в Азербайджане выросла на 6,2 %:

«Это означает, что в этом месяце суммы пенсии будут индексированы в соответствии с данной цифрой. То есть пенсии в этом месяце вырастут на 6,2 %. То есть в пенсионном законодательстве произошли два важных изменения. Во-первых, сумма пенсий будет индексирована в соответствии не с официальным размером инфляции, а в соответствии с процентом годового роста средней заработной платы. Во-вторых, так как понятия базовой части пенсий больше нет, будет индексироваться не несуществующая «базовая часть пенсий», а вся сумма пенсии в целом.

Отметим, что в прошлые годы индексировалась только базовая часть пенсий. В новом законодательстве такое понятие уже не используется. С нового года, вне зависимости от суммы, будет индексироваться вся сумма пенсий. Это означает, что пенсионер, получающий 250 манатов, будет получать на 15,5 маната больше».

По словам В.Байрамова, каждый пенсионер может самостоятельно рассчитать новую сумму своей пенсии, прибавив к прежней сумме процент годового роста средней заработной платы.

Л.А.

