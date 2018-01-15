Импорт автомобилей вырос вдвое

2018-01-15 11:58 | www.oxu.az | 6

Азербайджан стал импортировать больше автомобилей.

Как сообщили Oxu.Az в Госкомитете по статистике, в 2017 году в страну было импортировано в общей сложности 13098 автомобилей.

Это на 7 352 ед. или на 2,28% больше по сравнению с аналогичным показателем за 2016 год.

187 импортированных автомобилей – транспортные средства, предусмотренные для перевозки 10-ти и более человек, включая водителя, 11 610 – легковые автомобили, предусмотренные, в частности, для перевозки пассажиров, и другие моторные транспортные средства, 1 227 – грузовые автомобили, 74 – автомобили спецназначения.

Л.А.

