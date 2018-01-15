Проектная длина канала «Стамбул» продлена еще на два километра - Министр

2018-01-15 11:26 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Проектная длина крупнейшего в Турции судоходного канала «Стамбул» продлена еще на два километра, и его общая протяженность составит 45 километров, сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам министра, в настоящее время полностью завершены работы по техническим исследованиям для строительства канала «Стамбул».

Министр отметил, что в течение этого года начнутся работы по строительству судоходного канала в Стамбуле.

Отметим, что стоимость строительства судоходного канала в Стамбуле, по предварительным расчетам оценивается в 60 миллиардов лир, и этот проект уже получил сертификат экологической безопасности.

В строительстве канала будут задействовано шесть тысяч человек, сказали в ведомстве.

Напомним, что впервые о намерении реализовать проект строительства канала «Стамбул» в 2011 году заявил нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Цель строительства канала «Стамбул» - снижение нагрузки от судоходства на Босфорский пролив, а также предотвращение угрозы экологических и техногенных катастроф на одной из самых интенсивных морских магистралей мира, отметили в министерстве.

Ширина канала «Стамбул», согласно планам, составит 400 метров, глубина - 25 метров. В сутки канал сможет пропускать 150-160 судов.

В настоящее время через Босфор за день в среднем проходит до 150 судов, из которых около 30 - нефтяные танкеры. Ежегодно через черноморские проливы перевозится порядка 150 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, при этом пропускная способность Босфора оценивается в 200 миллионов тонн.