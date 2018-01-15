Кредитный портфель Kapital Bank достиг 1,2 млрд манатов

2018-01-15 11:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Активы Kapital Bank на первое января 2018 года составили 3,2 миллиарда манатов. Объем кредитного портфеля банка достиг 1,2 миллиарда манатов, увеличившись на 1,8 процента, сообщает в понедельник банк.

Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на первое января 2018 года составила 2,4 миллиарда манатов. Сумма вкладов населения составила 836,9 миллиона манатов. Таким образом, прирост данного показателя за рассматриваемый период составил шесть процентов.

На первое января 2018 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 299,9 миллиона манатов, а уставной капитал 185,9 миллиона манатов.