Лавров заявил о попытках США сорвать реализацию ядерной сделки с Ираном

2018-01-15 11:35 | www.trend.az | 5

Последние заявления Вашингтона по иранской ядерной сделке не добавляют оптимизма и стабильности, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он отметил, что минувший год с точки зрения развития внешней политики "был непростым, сохранялись многочисленные очаги напряженности в различных районах мира". Лавров напомнил, что в последние месяцы 2017 года "серьезно обострилась ситуация из-за угроз, которые звучали из Вашингтона", в том числе решить проблему Корейского полуострова "исключительно силовым путем".