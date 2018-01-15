Президент Азербайджана выразил соболезнования иранскому коллеге

2018-01-15 12:10 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Исламской республики Иран Хасану Рухани.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Уважаемый господин Президент, информация о гибели членов экипажа танкера, принадлежащего вашей стране, очень сильно меня огорчила. В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, а также всему иранскому народу глубочайшие соболезнования. Аллах рэхмэт елясин!».