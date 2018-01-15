В Барде сгорел дом, погибла 6-летняя девочка, ее мать получила сильные ожоги - ОБНОВЛЕНО

2018-01-15 12:11 | www.apa.az | 5

Установлена личность пострадавшей во время пожара в Барде.

Как сообщили Карабахскому бюро АПА в центральной районной больнице, врачи оказывают помощь получившей ожоги Новрузовой Зюмрюд Сирадж гызы.

З.Новрузова является матерью 6-летней Новрузовой Ругии Самир гызы, погибшей во время пожара.

В отделе полиции района сообщили, что супруг Новрузовой Самир Хайям оглу Новрузов отправился на заработки в Дагестан.

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11.11

В селе Гюльоглулар Бардинского района сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы быта одной комнаты на площади 22 кв.м. одноэтажного 2-комантного дома общей площадью 42 кв.м.

Как сообщили АПА в МЧС, во время места пожара было обнаружено тело Новрузовой Ругии Самир гызы (2012 г.р.).

В результате пожара один человек получил ожоги различной степени тяжести, он был доставлен в Центральную больницу города Барда.

Остальная часть дома была спасена от огня.

Пожар был потушен сотрудниками противопожарной службы.