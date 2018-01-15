Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани

2018-01-15 12:10 | www.oxu.az | 5
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Хасану Роухани.
Как передает Oxu.Az, в письме говорится:
«Уважаемый господин Президент,
Глубоко опечален известием о гибели в результате аварии членов экипажа танкера, принадлежащего вашей стране.
В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему иранскому народу.
Аллах рехмет элясин!»