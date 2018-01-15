Врач: Иса Гамбар перенес инфаркт

2018-01-15 12:19 | www.oxu.az | 5

Как сообщалось, вчера бывший лидер партии «Мусават», председатель Центра национального стратегического мышления Иса Гамбар был доставлен в Центральную клиническую больницу.

Как сообщил Oxu.Az кардиолог Центральной клинической больницы Фирдоуси Ибрагимов, Иса Гамбар был доставлен в больницу с диагнозом инфаркт.

Он отметил, что Иса Гамбар был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии.

«После стентирования сосудов сердца состояние нормализовалось. Сегодня его состояние уже меняется к лучшему, лечение продолжается. После перенесенного инфаркта он должен несколько дней провести в больнице».