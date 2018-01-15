Азербайджанский певец растрогал зрителей шоу O Ses Türkiye (ВИДЕО)

2018-01-15 11:40 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - На турецком телеканале TV8 продолжается вокальное шоу O Ses Türkiye (аналог международного вокального шоу The Voice), сообщает Trend Life.

В жюри входят Мурат Боз, Йылдыз Тильбе, Хадисе, Гёкхан Озогуз.

В ходе выступления во втором туре проекта азербайджанский участник Озан Ахмедов растрогал зрителей и наставников проекта. После того, как певец исполнил композицию "Duyanlara duymayanlara", Хадисе отметила, что он спел эту песню очень трогательно.

Озан Ахмедов признался, что давно влюблен в девушку по имени Нармина, которую не видит уже 10 лет. Расплакавшись, азербайджанский певец рассказал, что скоро она должна выйти замуж за другого.