Азербайджанцы потратили 18 миллиардов на еду, сигареты и напитки

2018-01-15 12:25 | www.oxu.az | 6

В 2017 году стоимость реализованной в сетях розничной торговли продукции по сравнению с прошлым годом выросла на 2,5 процента и составила 35,3 млрд манатов.

Как сообщили Oxu.Az в Госкомитете по статистике, 17,9 млрд манатов товарооборота составили продукты питания, напитки и табачные изделия, 17,4 млрд – непродовольственные продукты.

По данным комитета, за отчетный период 45,9% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,8% - на напитки и табачные изделия, 17,8% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,0% - электроприборы и мебель, 5,5% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 18,0% - прочую непродовольственную продукцию.

В среднем каждый житель страны за месяц потратил в торговых сетях 153,1 маната на продукты питания, напитки и сигареты, и 148,8 маната – на непродовольственную продукцию.

Л.А.

