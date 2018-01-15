В Казахстане увеличилось производство стройматериалов

2018-01-15 11:45 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - По итогам 11 месяцев 2017 года объемы производства строительной минеральной продукции (изделия из стекла, керамические изделия, кафель) в Казахстане достигли 403,5 миллиарда тенге, что в денежном выражении на 13,6 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года, и превышает на 3 процента в физическом объеме (с учетом инфляции).

Наибольшие объемы выпуска пришлись на ЮКО (Южно-Казахстанская область), Астану, ВКО (Восточно-Казахстанская область) и Алматинскую агломерацию (Алматы и прилегающие области).

В ЮКО работают такие крупные производители сектора, как, например, ТОО "Азия Керамик", ТОО "Зерде-Керамика" (производство керамических покрытий и плит), ТОО "Батсу Водоканал" (производство кирпича, черепицы), АО "Шымкентцемент", ТОО "Стандарт Цемент", ТОО "Sas-Tobe Technologies" (производство цемента и клинкеров), ТОО "Тюлькубасский Известковый Завод", ТОО "Оңтyстiк-Кұрылыс-Сервис", ТОО "Строй Юг Групп", ТОО "ЖБИ-С" (производство сборных бетонных и железобетонных конструкций).